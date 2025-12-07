Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall mit Einmündungsbereich
Engelskirchen (ots)
Ein 54-jähriger Gummersbacher wollte Freitag (5. Dezember) mit seinem Kia von der Straße "Markt" auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es gegen 9:15 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 70-Jährigen aus Wiehl, der auf der bevorrechtigten Hauptstraße in Richtung Engelskirchen fuhr. Die 65-jährige Beifahrerin des Wiehlers erlitt leichte Verletzungen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell