PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall mit Einmündungsbereich

Engelskirchen (ots)

Ein 54-jähriger Gummersbacher wollte Freitag (5. Dezember) mit seinem Kia von der Straße "Markt" auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es gegen 9:15 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 70-Jährigen aus Wiehl, der auf der bevorrechtigten Hauptstraße in Richtung Engelskirchen fuhr. Die 65-jährige Beifahrerin des Wiehlers erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 11:19

    POL-GM: Verkehrsunfall mit Fußgänger - Polizei bittet um Hinweise

    Radevormwald (ots) - Eine 46-jährige Frau aus Breckerfeld wollte am Samstag (6. Dezember) mit ihrem VW-Multivan gegen 19:15 Uhr von der Poststraße nach links auf die Kaiserstraße in Richtung Halver abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Fußgänger, der bei grüner Fußgängerampel die Kaiserstraße überquerte. Der ca. 30-jährige Mann, der komplett dunkel ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:15

    POL-GM: Alkoholisiert mit Kleinkraftrad gestürzt

    Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Bernberg wurde am Sonntag (7. Dezember) ein 18-jähriger Kleinkraftradfahrer leicht verletzt. Gegen 1:30 Uhr befuhren der Gummersbacher und sein, ebenfalls 18-jähriger, Sozius den Kreisverkehr Dümmlinghauser Straße/Südring und kamen dabei zu Fall. Da der Zweiradfahrer unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren