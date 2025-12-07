POL-GM: Unfall mit Einmündungsbereich

Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Bernberg wurde am Sonntag (7. Dezember) ein 18-jähriger Kleinkraftradfahrer leicht verletzt. Gegen 1:30 Uhr befuhren der Gummersbacher und sein, ebenfalls 18-jähriger, Sozius den Kreisverkehr Dümmlinghauser Straße/Südring und kamen dabei zu Fall. Da der Zweiradfahrer unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein ...

