Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Alkoholisiert mit Kleinkraftrad gestürzt
Gummersbach (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf dem Bernberg wurde am Sonntag (7. Dezember) ein 18-jähriger Kleinkraftradfahrer leicht verletzt. Gegen 1:30 Uhr befuhren der Gummersbacher und sein, ebenfalls 18-jähriger, Sozius den Kreisverkehr Dümmlinghauser Straße/Südring und kamen dabei zu Fall. Da der Zweiradfahrer unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein Mitfahrer blieb unverletzt.
