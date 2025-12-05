PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte versuchen in Wohngebäude einzudringen

Wipperfürth (ots)

Vom 3. auf den 4. Dezember (Donnerstag) wollten Kriminelle die Haustür eines Zweifamilienhauses in der Gaulstraße aufhebeln. Den Unbekannten gelang es nicht in das Wohnhaus zu gelangen.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

