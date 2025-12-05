Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 67-Jährige verursacht betrunken einen Verkehrsunfall
Wipperfürth (ots)
Am Donnerstag (4. Dezember, 17:10 Uhr) fuhr eine 67-jährige Wipperfürtherin mit ihrem Auto auf der Lenneper Straße aus Richtung "Wipperhof" in Fahrtrichtung "Westtangente". Unweit der Einmündung zur "Engelbertusstraße" touchierte die Autofahrerin zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten bei der Wipperfürtherin Alkoholgeruch wahrnehmen. Die leicht verletzte 67-Jährige wurde durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. Neben einer Blutprobe musste die Unfallfahrerin auch ihren Führerschein abgeben.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell