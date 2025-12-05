POL-GM: 67-Jährige verursacht betrunken einen Verkehrsunfall

Nümbrecht (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3. Dezember) Werkzeuge aus einem Renault Master gestohlen. Die Diebe entkamen mit einem Akkuschrauber der Marke Milwaukee samt Akku und Koffer sowie einer Klebepistole. Das Auto war zwischen 19 und 08:10 Uhr vor einem Wohnhaus in der Wiehler Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 ...

