Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Werkzeug aus Firmenwagen gestohlen
Nümbrecht (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3. Dezember) Werkzeuge aus einem Renault Master gestohlen. Die Diebe entkamen mit einem Akkuschrauber der Marke Milwaukee samt Akku und Koffer sowie einer Klebepistole. Das Auto war zwischen 19 und 08:10 Uhr vor einem Wohnhaus in der Wiehler Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
