Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeug aus Firmenwagen gestohlen

Nümbrecht (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3. Dezember) Werkzeuge aus einem Renault Master gestohlen. Die Diebe entkamen mit einem Akkuschrauber der Marke Milwaukee samt Akku und Koffer sowie einer Klebepistole. Das Auto war zwischen 19 und 08:10 Uhr vor einem Wohnhaus in der Wiehler Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

