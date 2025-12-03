PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schülerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Waldbröl (ots)

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Waldbröl fuhr am Dienstagmorgen (2. Dezember) in ihrem Auto auf der Wiehler Straße in Richtung Boxberg und beabsichtigte, nach links in eine Einfahrt einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 15-jährigen Schülerin aus Waldbröl, die zu Fuß unterwegs war. Die 15-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

