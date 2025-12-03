Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Firmeneinbruch in der Max-Planck-Straße
Radevormwald (ots)
Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3. Dezember) in eine Firma in der Max-Planck-Straße eingebrochen. Gegen 22:45 Uhr beschädigten die Einbrecher eine Scheibe eines Rolltores und deaktivierten eine Überwachungskamera. Beute machten die Unbekannten augenscheinlich nicht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
