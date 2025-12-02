Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Werkzeuge aus Garage gestohlen
Bergneustadt (ots)
Zwischen Sonntag (30. November), 20 Uhr, und Montag, 15 Uhr, brachen Unbekannte das Tor einer Garage in der Burstenstraße auf. Aus der Garage stahlen die Kriminellen Werkzeuge und Baumaterialien. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
