POL-GM: Werkzeuge aus Garage gestohlen

Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Niederseßmar wurde am Montag (1. Dezember) ein Motorradfahrer leicht verletzt. Der 29-Jährige aus Reichshof war gegen 17:09 Uhr mit seinem Zweirad auf der Gummersbacher Straße in Richtung Dreieck unterwegs. An der Einmündung Gummersbacher Straße/Siepenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan einer 59-jährigen Kölnerin, die von der untergeordneten Siepenstraße ...

