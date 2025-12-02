PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Niederseßmar wurde am Montag (1. Dezember) ein Motorradfahrer leicht verletzt. Der 29-Jährige aus Reichshof war gegen 17:09 Uhr mit seinem Zweirad auf der Gummersbacher Straße in Richtung Dreieck unterwegs. An der Einmündung Gummersbacher Straße/Siepenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan einer 59-jährigen Kölnerin, die von der untergeordneten Siepenstraße auf die Gummersbacher Straße fuhr. Der Kradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

