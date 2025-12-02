POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Engelskirchen (ots) - Eine 81-jährige Engelskirchenerin erhielt am Samstagmorgen (29. November) einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Ihr wurde mitgeteilt, dass in ihrer Wohngegend, in der Nähe der Straße "Zum Dornbusch", Einbrecher unterwegs seien und deshalb ihr Schmuck sichergestellt werden müsse. Die 81-Jährige kam der Aufforderung nach und packte ihren Schmuck in einen Koffer. Gegen 20 Uhr ...

