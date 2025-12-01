Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: VW von Parkplatz gestohlen
Reichshof (ots)
Unbekannte haben zwischen 18:20 Uhr am Samstag (29. November) und 17:55 Uhr am Sonntag einen geparkten VW Golf 8 gestohlen. Die graue Golf Kombilimousine mit dem Kennzeichen GM-KW 674 war zur Tatzeit auf einem Schotterplatz an der B 256 in der Nähe des Kreisverkehres Sengelbusch abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
