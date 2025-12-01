PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: VW von Parkplatz gestohlen

Reichshof (ots)

Unbekannte haben zwischen 18:20 Uhr am Samstag (29. November) und 17:55 Uhr am Sonntag einen geparkten VW Golf 8 gestohlen. Die graue Golf Kombilimousine mit dem Kennzeichen GM-KW 674 war zur Tatzeit auf einem Schotterplatz an der B 256 in der Nähe des Kreisverkehres Sengelbusch abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
