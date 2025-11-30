PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Angebliche Teppichverkäufer in Gummersbach unterwegs

Gummersbach (ots)

Gegen 16 Uhr am Freitagnachmittag (28. November) klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür einer Gummersbacher Seniorin. Die Männer hielten Teppiche in den Händen und erschlichen sich unter dem Vorwand, diese verkaufen zu wollen, Zugang zur Wohnung der 84-Jährigen. Während die Seniorin Kaffee kochte und von einem der Männer ein Gespräch verwickelt wurde, bewegte sich sein Komplize unbeaufsichtigt durch die Wohnung. Nach etwa einer Stunde brachen die Männer auf. Aus dem Fenster konnte die 84-Jährige beobachten, wie sie die Teppiche im Kofferraum einer dunklen Limousine mit Münchener Kennzeichen verstauten und davon fuhren. Im Nachgang bemerkte die Seniorin dass ihr Schmuck gestohlen worden war. Die Tat ereignete sich in der Gummersbacher Innenstadt (Nähe Brückenstraße).

Einen der Männer beschrieb die Seniorin als ca. 1,80 m groß, ca. 60-70 Jahre alt mit kurzen Haaren und einem westeuropäischen Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einem blauen Sakko und sprach akzentfreies deutsch. Den zweiten Mann beschrieb sie als ca. 1,65 m groß, ca. 30 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren. Nach den Angaben der 84-Jährigen, trug er dunkle Kleidung, hatte einen dunkleren Teint und sprach mit türkischem Akzent.

Die Polizei rät: Lassen Sie Fremde niemals in Ihre Wohnung! Betrüger sind erfinderisch und täuschen oft einen offiziellen Auftrag (z.B. als Handwerker oder Vertreter) vor. Ihr Ziel ist es, in die Räumlichkeiten zu gelangen, die Bewohner abzulenken und Wertgegenstände zu stehlen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 11:35

    POL-GM: Einbruch und Autodiebstahl in Lindlarer Industriegebiet

    Lindlar (ots) - Am 29. November (Samstag) zwischen 01:50 Uhr und 06:45 Uhr brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Schlosserstraße ein, indem sie das Rolltor der Halle gewaltsam öffneten und aufschoben. In der Halle parkten mehrere Fahrzeuge einer Spezialfirma für Reinigungsarbeiten. An einem der Fahrzeuge setzten die Einbrecher einen Winkelschleifer ein, um die Schiebetür zum Laderaum aufzuflexen. Aus dem ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:25

    POL-GM: Uhrensammlung bei Einbruch gestohlen

    Bergneustadt (ots) - Im Zeitraum vom 10. November (Montag, 12:00 Uhr) bis 27. November (Donnerstag, 09:15 Uhr) zerschlugen Kriminelle die Terrassentür eines Einfamilienhauses und gelangten ins Innere des Wohnhauses. Dort durchwühlten sie diverse Schubläden und Schränke und erbeuteten eine Uhrensammlung. Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf einen geschätzten vierstelligen Betrag. Der Einbruch ereignete ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:25

    POL-GM: Diebe in Dieringhausen unterwegs

    Gummersbach (ots) - Von der Rückbank eines geparkten Autos stahlen Diebe in der Nacht vom 26. November auf den 27. November (Donnerstag) einen Rucksack samt Debitkarten, Fahrzeugscheinen und Bargeld. Vom Abstellort des Autos in der Königstraße begaben sich die Unbekannten dann zu einem nahegelegenen Kiosk, wo sie eine der gestohlenen Debitkarten nutzen, um einen Einkauf im zweistelligen Warenwert zu tätigen. Den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren