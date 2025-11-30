Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Angebliche Teppichverkäufer in Gummersbach unterwegs

Gummersbach (ots)

Gegen 16 Uhr am Freitagnachmittag (28. November) klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür einer Gummersbacher Seniorin. Die Männer hielten Teppiche in den Händen und erschlichen sich unter dem Vorwand, diese verkaufen zu wollen, Zugang zur Wohnung der 84-Jährigen. Während die Seniorin Kaffee kochte und von einem der Männer ein Gespräch verwickelt wurde, bewegte sich sein Komplize unbeaufsichtigt durch die Wohnung. Nach etwa einer Stunde brachen die Männer auf. Aus dem Fenster konnte die 84-Jährige beobachten, wie sie die Teppiche im Kofferraum einer dunklen Limousine mit Münchener Kennzeichen verstauten und davon fuhren. Im Nachgang bemerkte die Seniorin dass ihr Schmuck gestohlen worden war. Die Tat ereignete sich in der Gummersbacher Innenstadt (Nähe Brückenstraße).

Einen der Männer beschrieb die Seniorin als ca. 1,80 m groß, ca. 60-70 Jahre alt mit kurzen Haaren und einem westeuropäischen Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einem blauen Sakko und sprach akzentfreies deutsch. Den zweiten Mann beschrieb sie als ca. 1,65 m groß, ca. 30 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren. Nach den Angaben der 84-Jährigen, trug er dunkle Kleidung, hatte einen dunkleren Teint und sprach mit türkischem Akzent.

Die Polizei rät: Lassen Sie Fremde niemals in Ihre Wohnung! Betrüger sind erfinderisch und täuschen oft einen offiziellen Auftrag (z.B. als Handwerker oder Vertreter) vor. Ihr Ziel ist es, in die Räumlichkeiten zu gelangen, die Bewohner abzulenken und Wertgegenstände zu stehlen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

