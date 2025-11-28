PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Uhrensammlung bei Einbruch gestohlen

Bergneustadt (ots)

Im Zeitraum vom 10. November (Montag, 12:00 Uhr) bis 27. November (Donnerstag, 09:15 Uhr) zerschlugen Kriminelle die Terrassentür eines Einfamilienhauses und gelangten ins Innere des Wohnhauses. Dort durchwühlten sie diverse Schubläden und Schränke und erbeuteten eine Uhrensammlung. Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf einen geschätzten vierstelligen Betrag. Der Einbruch ereignete sich auf dem Hackenberg in der Straße "Zum Knollen".

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

