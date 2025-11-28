Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sachbeschädigung auf Weihnachtsmarkt

Wipperfürth (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27. November) waren Unbekannte, auf einem im Aufbau befindlichen Weihnachtsmarkt im Professor-Neugebauer-Weg unterwegs. Die Unbekannten beschädigten die Seitenwand eines hölzernen Verkaufsstandes durch grobe Gewalteinwirkung derart, dass die Befestigungsleisten herausbrachen. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

