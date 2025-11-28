PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sachbeschädigung auf Weihnachtsmarkt

Wipperfürth (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27. November) waren Unbekannte, auf einem im Aufbau befindlichen Weihnachtsmarkt im Professor-Neugebauer-Weg unterwegs. Die Unbekannten beschädigten die Seitenwand eines hölzernen Verkaufsstandes durch grobe Gewalteinwirkung derart, dass die Befestigungsleisten herausbrachen. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

