Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigem wegen Unterschlagung und Betrug

Oberbergischer Kreis (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Unbekannte ist wahrscheinlich am 16.07.2025 durch eine Fundunterschlagung in den Besitz der Kreditkarte des Geschädigten gekommen. Er nutzte diese Karte vom 18.07.2025 bis zum 23.07.2025 im Bereich Rüsselsheim und Mainz in mehreren Geschäften, um damit Ware zu bezahlen. Dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.

Nähere Einzelheiten und Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter: https://polizei.nrw/fahndung/187480

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

