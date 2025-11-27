PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Abbiegeunfall fordert zwei Verletzte

Nümbrecht (ots)

Eine 34-jährige Nümbrechterin fuhr am Mittwoch (26. November) auf der L339 vom Kreisverkehr Gaderoth in Richtung der Ortschaft Winterborn. Als die 34-Jährige gegen 11 Uhr nach links auf die K17 abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 63-jährigen Waldbrölers, welcher auf der Landstraße in Fahrtrichtung Gaderoth unterwegs war. Die 34-Jährige und der 63-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Weder der VW des Waldbrölers noch der Audi der Nümbrechterin blieben fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Einmündungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

