PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tankbetrug in Oberwiehl - Polizei bittet um Hinweise

Wiehl (ots)

Am Mittwochmorgen (26. November, 6:23 Uhr) tankte ein bislang unbekannter Mann einen grauen Ford Focus Kombi an einer Tankstelle in der Straße "Bremigswiese". Nach dem Tankvorgang stieg der Unbekannte wieder in das Auto und wollte das Tankstellengelände verlassen, ohne zu bezahlen. Ein 57-jähriger Angestellter der Tankstelle war auf den Unbekannten aufmerksam geworden, ging auf das anfahrende Auto zu und signalisierte dem Fahrer per Handzeichen, anzuhalten. Anstatt den Ford zu stoppen, beschleunigte der Unbekannte hingegen leicht. Der 57-jährige Wiehler versuchte noch, dem Auto auszuweichen, konnte aber nicht verhindern, von dem Kombi gestreift zu werden. Daraufhin stürzte der 57-Jährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und verließ das Tankstellengelände. Alarmierte Polizeikräfte konnten den Flüchtigen nicht mehr antreffen. Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen, welches an dem Ford angebracht war, nicht auf diesen zugelassen war und aus einem Diebstahl Anfang November stammte. Der Ford war zum Tatzeitpunkt mit zwei Personen besetzt. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80 m groß mit schlanker bis hagerer Statur. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose und einer blau-roten Kappe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 14:51

    POL-GM: Sicher Shoppen in der Black Week - keine Chance für Betrüger und Fakeshops!

    Oberbergischer Kreis (ots) - Auch in diesem Jahr läuten die Rabatttage wie der "Black Friday" und der "Cyber Monday" die heiße Phase des vorweihnachtlichen Online-Shoppings ein. Viele Shops werben mit günstigen Preisen und locken mit unwiderstehlichen Angeboten. Die Begeisterung und die Vorfreude auf ein echtes Online-Schnäppchen sind groß. Aber Achtung - hinter ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 12:00

    POL-GM: Fahndungs- und Kontrolltag im Oberbergischen Kreis

    Oberbergischer Kreis (ots) - Im Oberbergischen Kreis wurde am Dienstag (25. November) ein Fahndungs- und Kontrolltag durchgeführt. Bei der direktionsübergreifenden Kontrollaktion, welche durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt wurde, stand die Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen im Vordergrund. Die Kontrollen, bei denen 60 Beamtinnen und Beamte eingesetzt wurden, waren Teil ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:00

    POL-GM: Nachtragsmeldung: Senior nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

    Waldbröl (ots) - Der 89-Jährige aus Eitorf, der am Sonntag (23. November) nach einem Verkehrsunfall auf der B478/Brölstraße mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6164479), ist seinen Verletzungen erlegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren