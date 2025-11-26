Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sicher Shoppen in der Black Week - keine Chance für Betrüger und Fakeshops!

Oberbergischer Kreis (ots)

Auch in diesem Jahr läuten die Rabatttage wie der "Black Friday" und der "Cyber Monday" die heiße Phase des vorweihnachtlichen Online-Shoppings ein. Viele Shops werben mit günstigen Preisen und locken mit unwiderstehlichen Angeboten. Die Begeisterung und die Vorfreude auf ein echtes Online-Schnäppchen sind groß. Aber Achtung - hinter vielen der vermeintlich tollen Angeboten stecken "Fake"-Shops und gefälschte Online-Verkaufsplattformen, die auf den ersten Blick täuschend echt aussehen. Von den Produktbildern über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bis hin zu einem gefälschten Impressum: Alles wirkt erst einmal professionell und die Fake-Shop-Seiten sind immer schwerer zu erkennen.

Damit auf die Schnäppchenfreude keine bittere Enttäuschung folgt, hat die Polizei ein paar Tipps für sicheres Shoppen im Netz:

- Keine Spontankäufe! Vergleichen Sie den Preis des Produkts mit Angeboten anderer Anbieter. - Recherchieren Sie vor dem Kauf nach Erfahrungen anderer KundInnen mit dem Webshop oder nutzen Sie zum Beispiel den Fake Shop Finder der Verbraucherzentrale (https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder). So erhalten Sie schnell eine Einschätzung, ob Sie bei der Suche nach einem Schnäppchen auf einer betrügerischen Seite gelandet sein könnten. - Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden, wie den Kauf auf Rechnung. Überweisungen oder die "Familie und Freunde"-Funktion bei PayPal sind keine sicheren Optionen. - Im Zweifel: Finger weg und lieber ein paar Euro mehr ausgeben.

Weitere Präventionshinweise finden Sie auch unter: https://polizei.nrw/artikel/vorsicht-fake-shops

Sollten Sie dennoch das Gefühl haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein - melden Sie sich bei der Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell