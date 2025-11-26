PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pößneck (ots)

Am Montagmittag, dem 24.11., kam es gegen 12:20 Uhr in Pößneck zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Mopedfahrer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw befuhr die Straße des Friedens in Richtung Alexander-Puschkin-Straße. Anschließend bog der Fahrer unmittelbar vor einem entgegenkommenden Mopedfahrer nach links in die Kastanienallee ab Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Mopedfahrer stark abbremsen. Er rutschte infolgedessen weg, stürzte zu Boden und schlitterte über die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich am Arm. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Kastanienallee fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

