Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte brechen in Gebäude ein und verursachen hohen Sachschaden

Pößneck (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Gebäude einer Wohnungsbaugesellschaft in der Turmstraße in Pößneck ein. Die Unbekannten verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt und beschädigten im Inneren des Gebäudes auf mehreren Etagen zahlreiche Türen, die teils mit massiver Gewalt aufgebrochen oder vollständig aus den Angeln gerissen wurden. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten die Täter mutmaßlich Schlüssel.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter Angabe der Vorgangsnummer 25485294 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

