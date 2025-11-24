PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter bringen Graffiti an

Schleiz (ots)

Am 23.11.2025 gegen 02:30 Uhr bemerkte ein Anwohner des Kirchplatzes in Schleiz ein frisch angebrachtes Graffito an einer Hauswand eines Reihenhauses. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten weitere Graffiti in der Bahnhofstraße an einem Stromkasten, am Komtursteig an einer Garage und am Gebäude der KomBus festgestellt werden. Alle Graffiti hatten einen politischen Inhalt und waren in schwarz und rot angebracht. Hinweise zu dem oder den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

