Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Oppurg / B281 (ots)

Am 22.11.2025 gegen 23:00 Uhr wurde ein 35-jähriger VW Fahrer auf der B281 / Höhe Oppurg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem Fahrer erwarte ein Bußgeld von 500,- EUR, ein Monat Fahrverbot und zwei Pukte im Verkehrszentralregister.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

