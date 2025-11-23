PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkohol und berauschender Mittel

Steinach/Sonneberg (ots)

Am 22.11. wurde mittags ein 59-Jähriger mit seinem Fahrzeug in Steinach angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein im weiteren Verlauf durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 0,92 Promille. Da auch der Test an einem geeichten und gerichtsverwertbaren Gerät keinen Wert unter 0,5 Promille erbrachte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG eingeleitet. Ihn erwartet mindestens eine Geldstrafe von 500,- Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

Gegen 21:00 Uhr erfolgte in Sonneberg ebenfalls eine allgemeine Verkehrskontrolle, bei denen der 22-jährige Fahrer aber den Eindruck vermittelte, unter Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Ein entsprechender Test bestätigte die Annahme, er reagierte positiv auf Cannabis. Auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Sonneberg durchgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

