Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Saalfeld (ots)

Am Samstag, dem 22.11.2025 befuhr ein 67 jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel die Schloßstraße in Saalfeld, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer und einer Natursteinmauer. Daraufhin setzte er seine Fahrt in Richtung Stadtzentrum fort, wobei er einen entgegenkommenden Radfahrer gefährdete. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer aus. Anschließend fuhr der Pkw weiter in die Fleischgasse, wo er erneut mit einem Geländer und zwei Natursteinen kollidierte und schließlich zum Stillstand kam. Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme des Fahrzeugführers ursächlich. Dieser wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

