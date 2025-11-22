Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Göttengrün / Künsdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am gestrigen Tag stellten Beamte der PI Saale-Orla bei mehreren Fahrzeugführern im Rahmen von Verkehrskontrollen Alkoholeinfluss fest.

Bereits gegen 07:00 Uhr wurde ein 61-jähriger Fahrzeugführer eines Lada in der Ortslage Göttengrün kontrolliert. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 0,56 Promille. Der gerichtsverwertbare Test in der Dienstelle bestätigte den Wert des Vortest. Gegen 23:00 Uhr wurde ein 68-jähriger Fahrzeugführer eines Skoda in der Ortschaft Künsdorf kontrolliert. Der vor Ort durchgeführte Test ergab einen Wert von 0,84 Promille.

Beide Fahrzeugführer müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell