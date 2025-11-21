PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Bad Blankenburg/ Schilbach (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurden in Schilbach (Saale-Orla-Kreis) und Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die jeweils unter Alkoholeinfluss standen. Kurz nach Mitternacht wurde ein 40-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Bahnhofstraße Bad Blankenburg kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille, weiterhin zeigte ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Kurz vor 02 Uhr wurde dann ein 21-Jähriger in Schilbach in seinem Fahrzeug kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille, sodass im Anschluss auf der Polizeidienststelle in Schleiz ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

