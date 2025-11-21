PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW verbotswidrig abgeparkt: Zwei Verletzte

Sonneberg (ots)

In Sonneberg kam es gestern kurz vor 14 Uhr zu einem Unfall wodurch zwei Personen verletzt wurden. Ein 86-Jähriger fuhr mitsamt Beifahrerin in seinem PKW die Jagdshofer Straße in Richtung Jagdshof entlang. Plötzlich stieß der Fahrer mit einem verbotswidrig am Fahrbahnrand abgeparkten PKW zusammen. Dadurch wurden sowohl der 86-Jährige als auch seine Mitfahrerin verletzt. Zudem stand an beiden PKW wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung der Fahrzeuge, gegen 16 Uhr wurde die Strecke nach zeitweisen Beeinträchtigungen wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

