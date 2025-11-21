PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Sommerreifen bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen: Drei Verletzte

K1/ Jagdshof- Judenbach (ots)

Ein 49-Jähriger fuhr gestern Morgen gegen 08 Uhr die Kreisstraße 1 von Jagdshof kommend in Richtung Judenbach mit seinem Transporter entlang. Auf der Strecke kam er dann in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Das Fahrzeug war neben dem Fahrer mit fünf weiteren Personen besetzt. Drei davon wurden teilweise schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Am Mercedes Sprinter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Unfallfahrzeug noch mit Sommerreifen ausgerüstet war, Hinweise auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung des Fahrers lagen nicht vor. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, es kam zu Beeinträchtigungen auf der Strecke bis gegen 10 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

