Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schlachtabfälle illegal entsorgt

Frössen, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag erhielt die PI Saale-Orla die Mitteilung, dass in Frössen unerlaubt Schlachtabfälle in einer gelben Tonne, welche für Kunststoffmüll etc. vorgesehen ist, entsorgt wurden. Mitarbeiter des Abfuhrunternehmens bemerkten dies und stellten den Inhaber der Tonne zur Rede, welcher sich den Sachverhalt nicht erklären kann. Er informierte daraufhin die Polizei, welche die entsprechende Anzeige aufnahm. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein unbekannter Täter in der Zeit von Donnerstag gg. 20:00 Uhr bis Freitag zur Abholzeit der Mülltonnen auf dem Sammelplatz in Frössen illegal seine Schlachtabfälle in einem Sack in der Tonne des Mitteilers entsorgte. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Schleiz unter der Tel.nr. 036634310.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell