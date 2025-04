POL-KB: Battenberg - Siloballen beschädigt

Korbach (ots) - In der Nacht von Sonntag (6. April) auf Montag (7. April) brachen bisher unbekannte Täter in das Besucherzentrum in der Straße Am Hagen in Willingen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter waren durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude gelangt. Hier begaben sie sich in sämtliche Räumlichkeiten, dazu hebelten und brachen sie eine Vielzahl an Türen auf. Die Täter entwendeten Bargeld ...

