Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Gräfenwarth, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 18:00 Uhr wurde durch Mitarbeiter des Straßenbaulastträgers ein umgefahrenes Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel in der Ortslage Gräfenwarth gemeldet. Aufgrund der vorhandenen Schäden muss davon ausgegangen werden, dass das unbekannte Verursacherfahrzeug aus Richtung Schleiz kommend in Richtung Saalburg fuhr, als es zur Kollision mit dem Verkehrszeichen kam. In der weiteren Folge verließ der Verusacher die Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Der Verkehrsunfall erigenete sich vermutlich am 19.11.2025 im Laufe des Tages. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663-431210 mit Angabe der Vorgangsnummer 0302294/2025 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell