PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Gräfenwarth, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 18:00 Uhr wurde durch Mitarbeiter des Straßenbaulastträgers ein umgefahrenes Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel in der Ortslage Gräfenwarth gemeldet. Aufgrund der vorhandenen Schäden muss davon ausgegangen werden, dass das unbekannte Verursacherfahrzeug aus Richtung Schleiz kommend in Richtung Saalburg fuhr, als es zur Kollision mit dem Verkehrszeichen kam. In der weiteren Folge verließ der Verusacher die Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Der Verkehrsunfall erigenete sich vermutlich am 19.11.2025 im Laufe des Tages. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663-431210 mit Angabe der Vorgangsnummer 0302294/2025 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 09:01

    LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Göttengrün / Künsdorf, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am gestrigen Tag stellten Beamte der PI Saale-Orla bei mehreren Fahrzeugführern im Rahmen von Verkehrskontrollen Alkoholeinfluss fest. Bereits gegen 07:00 Uhr wurde ein 61-jähriger Fahrzeugführer eines Lada in der Ortslage Göttengrün kontrolliert. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 0,56 Promille. Der gerichtsverwertbare Test in der ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:38

    LPI-SLF: PKW verbotswidrig abgeparkt: Zwei Verletzte

    Sonneberg (ots) - In Sonneberg kam es gestern kurz vor 14 Uhr zu einem Unfall wodurch zwei Personen verletzt wurden. Ein 86-Jähriger fuhr mitsamt Beifahrerin in seinem PKW die Jagdshofer Straße in Richtung Jagdshof entlang. Plötzlich stieß der Fahrer mit einem verbotswidrig am Fahrbahnrand abgeparkten PKW zusammen. Dadurch wurden sowohl der 86-Jährige als auch seine Mitfahrerin verletzt. Zudem stand an beiden PKW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren