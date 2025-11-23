Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Rudolstadt (ots)

Am Freitag, dem 21.11.2025 um 16:30 Uhr erhielt die Polizei Mitteilungen über einen Pkw VW, welcher aus Richtung Jena in Richtung Rudolstadt fährt. Dabei wies er eine auffällige Fahrweise auf und fuhr in Schlangenlinien. Das Fahrzeug konnte durch Polizeibeamte gestoppt und die Fahrzeugführerin auf ihre Fahrtauglichkeit geprüft werden. Ein durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme durch die Beamten angeordnet und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

