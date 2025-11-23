Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund des Wintereinbruchs

Neuhaus am Rennweg (ots)

Zahlreiche Unfälle ereigneten sich in den frühen Morgenstunden am Freitag den 21.11.2025, vor allem in Neuhaus am Rennweg. Nahezu an der gleichen Stelle kam es zu drei Unfällen in der Eisfelder Straße. Ein 70-jähriger Mann kam wegen der Schneeglätte ins Rutschen und kollidiert dann mit dem Gegenverkehr. Hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde zum Glück niemand.

Nur wenige Meter weiter kam es zu einem fast identischen Unfall, ein 57-Jähriger rutschte ebenfalls in den Gegenverkehr, hier entstand Sachschaden an zwei Fahrzeugen in ähnlicher Höhe.

Zudem kollidierte in der Eisfelder Straße vermutlich ein Fahrzeug mit einem Zigarettenautomaten. Der Automat wurde durch den Aufprall in einen Gartenzaun geschoben, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich aber unerlaubt von der Unfallstelle.

