Landespolizeiinspektion Saalfeld
Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Wildunfälle

Sonneberg (ots)

Am Wochenende kam es wieder vermehrt zu Wildunfällen. Unter anderem am Freitag, 21.11. gegen 18:00 Uhr auf der B89 zwischen dem Kaufland-Kreisel und der in Richtung Sonneberg folgenden Lichtzeichenanlage. Hier sprang unvermittelt ein Reh auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug eines Verkehrsteilnehmers. Das Tier musste durch einen hinzukommenden Jagdausübungsberechtigten erlöst werden.

Am gleichen Abend gegen 18:00 Uhr kollidierte ein 35-Jähriger ebenfalls mit einem Reh, welches auf die Fahrbahn sprang. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug, das verletzte Tier flüchtete aber wieder in den angrenzenden Wald. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort und informierte erst am folgenden Vormittag einen Jäger und die Polizei über den Sachverhalt. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, nach einem Wildunfall die Polizei zu informieren, handelte er zumindest ordnungswidrig. Daher wurde neben der Wildunfallaufnahme, die wegen der Tierhaare am Fahrzeug eindeutig war, auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Thüringer Jagdgesetz eingeleitet.

Die Dämmerung wurde einem weiteren Reh am Samstagabend gegen 18:00 Uhr zum Verhängnis, ebenfalls auf der B89, zwischen der Lichtzeichenanlage und der "Weißen Wanne" kollidierte das Tier mit einem herannahenden Fahrzeug. Das Reh wurde verletzt, flüchtete jedoch. Ein Jagdpächter wurde für die Nachsuche informiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

