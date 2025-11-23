Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unfallschaden an Garage
Schleiz (ots)
Vermutlich in der Nacht auf den 23.11.2025 missglückte einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Driftverusch auf der Freifläche hinter der Tribüne am Buchhübel in Oberböhmsdorf. Nach Spurenlage touchierte dieser mit seinem Fahrzeug die Außenwand und das Tor einer Garage, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. In der Folge entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich bei der örtlichen Polizei zu melden.
