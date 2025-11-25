Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

K 161, Hirzbach Richtung Leutenberg (ots)

Sonntagnachmittag befuhr eine 40-jährige mit einem Skoda die K 161 von Hirzbach kommend in Richtung Leutenberg. In einer Doppelkurve, ca. 500 m vor Orteingang Leutenberg, fuhr sie zu weit links und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW. Der 62-jährige VW-Fahrer, die 40-jährige und ihre 13-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 32.500 Euro geschätzt.

