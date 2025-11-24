PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Kleinwagen zwingt Gegenverkehr zum Ausweichen

Schleiz (ots)

Am 23.11.2025 gegen 17:15 Uhr befuhr ein Fahrer eines Pkw Suzuki die Oettersdorfer Straße in Schleiz stadteinwärts. Hier fuhr der Pkw auffallend langsam. In der Geraer Straße kam der Pkw auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender Pkw auf den Bürgersteig ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der weiteren Folge wurde die Strecke von der sog. Kaufhauskreuzung über die Oschitzer Straße bis zur Industriestraße / Einmündung L1095 zurückgelegt. Hier wurde neuerlich das Rechtsfahrgebot missachtet. An der Einmündung Industriestraße / L1095 kam es erneut zu einem Beinahunfall mit einem entgegenkommenden VW. Danach fuhr der Suzuki Fahrer weiter auf der L1095 in Ri. Gräfenwarth. Zwischen Industriegebiet und Gräfenwarth kam es zur dritten gefährlichen Situation mit einem entgegenkommenden Kfz, da erneut das Rechtsfahrgebot missachtet worden war. Die eingesetzten Beamten konnten keine Ausfallerscheinungen und keine Beeinflussung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten beim Fahrer des Suzuki feststellen. Fahrzeugführer, die insbesondere an den oben genannten Bereichen, wegen der Fahrweise des Suzuki-Fahrers ausweichen mussten oder anderweitig gefährdet worden sind, melden sich bitte bei der PI Saale-Orla oder einer anderen Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

