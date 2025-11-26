PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger in der Dunkelheit: Suchaktion von Polizei und Feuerwehr

B88 Etzelbach/ Kirchhasel (ots)

Polizei und Feuerwehr waren gestern Abend durchaus besorgt doch glücklicherweise nahm der Einsatz ein gutes Ende. Ein 18-Jähriger teilte mit, dass er gegen 18.40 Uhr auf der Bundesstraße 88 kurz nach Etzelbach in Richtung Kirchhasel mit einer Fußgängerin am Straßenrand kollidierte. Diese lief unbeleuchtet am rechten Fahrbahnrand entlang und einer leichten Beschädigung am Außenspiegel zufolge kam es definitiv zur Kollision. Der junge Mann wendete dann bei der nächsten Möglichkeit seinen PKW und kehrte zum Unfallort zurück. Doch die Person war nicht mehr auffindbar. Polizei und Feuerwehr suchten dann unter Ausleuchtung und mit größerem Personaleinsatz angrenzende Felder sowie den Nahbereich nach der Verletzten an - zunächst ohne Erfolg. Glücklicherweise meldete sich kurz darauf ein Zeuge und berichtete, soeben eine Frau aufgegriffen zu haben, die angab in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Die 46-jährige konnte dann zu Hause angetroffen werden und wies zum Glück nur leichte Verletzungen an der Hand durch die Berührung mit dem Außenspiegel des betroffenen PKW auf. Jedoch war sie mit mehr als 2,5 Promille alkoholisiert. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.

Landespolizeiinspektion Saalfeld
