Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Wiehl (ots)

Im Zeitraum vom 26. November (Mittwoch, 8:40 Uhr) bis 27. November (Donnerstag, 00:30 Uhr) brachen Unbekannte über ein Balkonfenster in ein Einfamilienhaus in der Lohengrinstraße in Wiehl ein. Die Einbrecher öffneten und durchwühlten Schränke und Schubladen und erbeuteten Modeschmuck. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell