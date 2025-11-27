Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 8-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht nach Unfallbeteiligter

Gummersbach (ots)

Am Mittwoch (26. November) kam es auf der Vollmerhauser Straße (L136) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 8-Jährige aus Gummersbach leicht verletzt wurde. Eine 64-jährige Gummersbacherin war auf der L136 aus Richtung Dieringhausen in Fahrtrichtung Niederseßmar unterwegs. Gegen 14:55 Uhr wollte die 64-Jährige nach links auf die Rospetalstraße abbiegen. Aufgrund des sich zurückstauenden Verkehrs stoppte die Gummersbacherin ihr Auto auf Höhe einer Verkehrsinsel. Als der Verkehr sich wieder in Bewegung setzte, wollte die 64-Jährige ihre Fahrt fortsetzen. Beim Anfahren kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Kia der 64-Jährigen und einer 8-Jährigen, welche gemeinsam mit ihrer Mutter die Vollmerhauser Straße querte. Die 8-Jährige wurde zwischen dem Kia und dem davor befindlichen Fahrzeug kurzzeitig eingeklemmt und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeugs entfernte sich ohne Angabe ihrer Personalien von der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei der Fahrerin um eine junge Frau mit langem braunem Haar und bei dem Auto um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell