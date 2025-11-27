Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Schule ein

Nümbrecht (ots)

In der Nacht von Dienstag (25. November) auf Mittwoch stiegen Unbekannte durch ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Schule in der Brucher Straße ein. In den Räumlichkeiten durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen und stahlen eine Geldkassette mit einem niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag. Auf Videoaufzeichnungen sind drei männliche Personen zu erkennen, welche sich in dem Schulgebäude bewegen. Ein Tatverdächtiger trägt eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose sowie dunkle Schuhe und Handschuhe. Die beiden anderen tragen schwarze Jacken und blaue Jeans.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell