Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe in Dieringhausen unterwegs

Gummersbach (ots)

Von der Rückbank eines geparkten Autos stahlen Diebe in der Nacht vom 26. November auf den 27. November (Donnerstag) einen Rucksack samt Debitkarten, Fahrzeugscheinen und Bargeld. Vom Abstellort des Autos in der Königstraße begaben sich die Unbekannten dann zu einem nahegelegenen Kiosk, wo sie eine der gestohlenen Debitkarten nutzen, um einen Einkauf im zweistelligen Warenwert zu tätigen. Den Kriminellen gelang es noch, acht weitere Abbuchungen im zweistelligen Bereich vorzunehmen, bevor der Diebstahl bemerkt und die Debitkarten gesperrt werden konnten.

Ein solcher Diebstahl geschieht meist binnen weniger Sekunden und bleibt häufig unbemerkt. Daher gilt: Lassen Sie niemals Taschen, Rucksäcke, Geldbörsen oder andere Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück - weder kurz, noch über Nacht, sondern gar nicht! Ihr Auto ist kein Tresor.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

