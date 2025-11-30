PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch und Autodiebstahl in Lindlarer Industriegebiet

Lindlar (ots)

Am 29. November (Samstag) zwischen 01:50 Uhr und 06:45 Uhr brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Schlosserstraße ein, indem sie das Rolltor der Halle gewaltsam öffneten und aufschoben. In der Halle parkten mehrere Fahrzeuge einer Spezialfirma für Reinigungsarbeiten. An einem der Fahrzeuge setzten die Einbrecher einen Winkelschleifer ein, um die Schiebetür zum Laderaum aufzuflexen. Aus dem Innenraum entnahmen sie dann diverses Werkzeug. Ein weiteres Firmenfahrzeug, ein weißer Fiat Ducato mit schwarzem Aufdruck und dem amtlichen Kennzeichen GM-HS484, wurde durch die Kriminellen gestohlen. In diesem befanden sich ein Reinigungsroboter, Kabeltrommeln und Zubehör. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

