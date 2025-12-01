Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Autoanhänger entwendet
Gummersbach (ots)
In der Beethovenstraße haben Unbekannte am Sonntagabend (30. November) einen Autoanhänger mit dem Kennzeichen GM-AL 519 entwendet. Ein Zeuge beobachtete, wie gegen 18 Uhr ein weißer VW Transporter vorfuhr, den Anhänger an den Wagen hängte und mit diesem davonfuhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
