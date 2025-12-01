POL-GM: Schmuck bei Einbruch gestohlen

Lindlar (ots) - Am 29. November (Samstag) zwischen 01:50 Uhr und 06:45 Uhr brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Schlosserstraße ein, indem sie das Rolltor der Halle gewaltsam öffneten und aufschoben. In der Halle parkten mehrere Fahrzeuge einer Spezialfirma für Reinigungsarbeiten. An einem der Fahrzeuge setzten die Einbrecher einen Winkelschleifer ein, um die Schiebetür zum Laderaum aufzuflexen. Aus dem ...

