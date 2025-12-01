PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schmuck bei Einbruch gestohlen

Waldbröl (ots)

Zwischen 22 Uhr am Freitag (28. November) und 15 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Mozartweg eingebrochen. Augenscheinlich versuchten die Einbrecher zunächst, über die Terrassentür in das Haus zu gelangen. Als sie scheiterten, hebelten sie das Fenster zum Gästebad auf. Die Einbrecher entkamen mit einer Goldkette. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

