Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falscher Polizeibeamte erbeuten Schmuck

Engelskirchen (ots)

Eine 81-jährige Engelskirchenerin erhielt am Samstagmorgen (29. November) einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Ihr wurde mitgeteilt, dass in ihrer Wohngegend, in der Nähe der Straße "Zum Dornbusch", Einbrecher unterwegs seien und deshalb ihr Schmuck sichergestellt werden müsse. Die 81-Jährige kam der Aufforderung nach und packte ihren Schmuck in einen Koffer. Gegen 20 Uhr klingelte dann eine Frau bei der Seniorin, um den Koffer abzuholen. Die Unbekannte sagte der Seniorin, dass sie sich Jacke und Schuhe anziehen solle und zum Auto kommen solle. Dort würde man ihr dann zeigen, was mit ihrem Schmuck passiert. Als die Seniorin sich angezogen hatte, stellte sie fest, dass sowohl der Koffer mit dem Schmuck als auch die Frau verschwunden waren. Der Betrug flog erst auf, als die Seniorin sich später am Abend bei der Polizei meldete, um zu fragen, wann sie denn ihren Schmuck wiederbekommen würde. Die unbekannte Frau war etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie sprach akzentfrei Deutsch und trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

