Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Waldbröl (ots)

Ein 21-jähriger Waldbröler fuhr am Montag (1. Dezember) mit seinem Skoda auf der Kaiserstraße in Richtung Hermesdorf. Gegen 16:55 Uhr fuhr er, unweit der Einmündung Karl-Barth-Weg, auf den Opel einer 61-Jährigen aus Reichshof auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen ein weiteres Auto einer 28-jährigen Waldbrölerin geschoben, das anschließend mit dem Audi einer 35-jährigen Waldbrölerin kollidierte. Die 61-jährige Frau aus Reichshof erlitt leichte Verletzungen. Alle anderen Beteiligten kamen unverletzt davon.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell