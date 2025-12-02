PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diesel aus Sattelzugmaschine gestohlen

Lindlar (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag (29. November) bis Montag den Dieseltank einer Sattelzugmaschine auf, die auf einem Parkplatz "Am Bolzenbacher Kreuz" stand. Die Kriminellen stahlen ca. 500 Liter Dieselkraftstoff und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

