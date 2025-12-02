Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Diesel aus Sattelzugmaschine gestohlen
Lindlar (ots)
Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag (29. November) bis Montag den Dieseltank einer Sattelzugmaschine auf, die auf einem Parkplatz "Am Bolzenbacher Kreuz" stand. Die Kriminellen stahlen ca. 500 Liter Dieselkraftstoff und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
