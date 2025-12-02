Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte zünden Auto an

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Montag (1. Dezember) auf Dienstag begossen Kriminelle gegen 2:45 Uhr einen geparkten Opel Zafira, der in der Hofwiesenstraße in Niederseßmar stand, mit einer brennbaren Flüssigkeit und setzten diesen in Brand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Das Auto brannte vollständig aus. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell