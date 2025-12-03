Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: E-Scooter gestohlen
Gummersbach (ots)
Zwischen 13:55 und 19:50 Uhr am Dienstag (2. Dezember) haben Unbekannte einen schwarzen E-Scooter gestohlen. Der E-Scooter der Marke Segway mit dem Kennzeichen 395PJK stand an einem Fahrradständer in der Wilhelmstraße und war mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
