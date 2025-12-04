Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch im Eichenweg
Lindlar (ots)
Zwischen 20 Uhr am Dienstag (2. Dezember) und 13:45 Uhr am Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Eichenweg eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie in das Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und entkamen unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
